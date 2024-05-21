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Çağla Şıkel yöntemleriyle çok konuşulmuştu! Şimdi de öfke ritüeli inzivası gündem oldu! Bunun için ödedikleri para...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.05.2024 13:01
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Son dönemde meditasyonlar ve ritüeller sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Ünlü isim Çağla Şıkel ile gündeme gelen bazı ritüeller herkesi şaşırtmıştı. Karanlık inziva, buz dolu fıçı derken şimdi de sosyal medyada öfke ritüeli inzivası gündem oldu. Bunun için ödenen para ise adeta dudak uçuklattı.

Çağla Şıkel yöntemleriyle çok konuşulmuştu! Şimdi de öfke ritüeli inzivası gündem oldu! Bunun için ödedikleri para...

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son dönemlerde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla dikkat çekiyordu.

Geçtiğimiz yaz soğuk korkusunu yenmek için buz dolu fıçıya girerek adeta bir akım başlatan Şıkel, ardından karanlık inzivaya çekilmiş ve gözleri 3 gün boyunca bantla kapalı şekilde kalmıştı. Son olarak bir kulübede 11 saat boyunca kalan Şıkel bu yöntemiyle de uzun süre gündemde kaldı.

çağla

ÖFKE RİTÜELİ GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan farklı meditasyon ve terapilere bir yenisi daha eklendi. Bu kez "Öfke ritüeli inzivası" adı altında bir etkinlik yapan meditasyon grubu ormanlık alanda buluştu.

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ABD'de çekilen görüntülerde birçok kişinin ellerine sopa alarak ormandaki yola vurduğu görüldü. Kimileri ise avazı çıktığı kadar bağırarak ve çığlık atarak rahatlamaya çalıştı.

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GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI

Çoğunluğu kadınlardan oluştuğu görülen grubun bu seansa 4 bin dolar ödediği iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan bu görüntülere; 'Şaka bu gerçek olamaz', 'Parayı nereye harcayacaklarını şaşırıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

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Çağla Şıkel
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