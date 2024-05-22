Burak Özçivit'ten sonra Kıvanç Tatlutuğ'a Kuveyt'ten büyük teklif! Özel uçak ve dudak uçuklatan para teklini duyunca tepkisi olay oldu

Orta Doğu'da Türk ünlülere ilgi giderek artıyor. Türk dizilerinin ilgiyle izlendiği Orta Doğu'da birçok organizatör ve menajer bugüne kadar birçok yerli oyuncu ağırladı.

Ünlü isimler yüz binlerce lira karşılığında hayranlarıyla buluştu.

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'te bir mağaza açılışına davet edildi. Karşılığında ise Kıvanç Tatlıtuğ'a 12 milyon ve özel uçak teklif edildi.

Tatlıtuğ kariyerine ters bulduğu için teklifi reddetti. Tatlıtuğ'a son 5 yılda Katar, Suudi Arabistan ve Dubai'den 4 teklif daha gelmiş ama hiç birini kabul etmemiş. Bu durumu diğer oyuncular değerlendirdi.

BURAK ÖZÇİVİT GEÇTİĞİMİZ YILLARDA ÖZEL BİR YEMEĞE KATILMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda da böyle bir etkinliğe Burak Özçivit davet edilmişti. Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, Kuveyt'te özel bir yemeğe katılmıştı.

Lüks bir markanın düzenlediği davette Özçivit, ülkenin 80 zengin kadını ile birlikte yemek yemişti.







