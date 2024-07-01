Bu sefer futbolcu Alpaslan Öztürk karısı Ebru Şancı'yı ifşa etti!

Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk, 2015 yılında Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. 3 çocukları olan çift zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Eski manken Şancı futbolcu kocasının evdeki dağınık hallerini de sosyal medyada ara ara paylaşıyor.

Eşiyle ilgili yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Ebru Şancı, ünlü futbolcunun ev haliyle dalga geçmişti. Minik oğlunun evinin ortasında çoraplarını çıkarmasının sebebinin eşi olduğunu söyleyen Şancı, "Otu çek köküne bak, babasına çekti, çorap çıkarıyor" notunu düşmüştü.



Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle tatile giden Ebru Şancı bu sefer ters köşe oldu. Ünlü futbolcu eşinin dağınıklıklarını paylaştı.

Alpaslan Öztürk bu sefer otel banyosunun halini paylaşarak Diş macunu storymi silmiş olabilirsin ama seni ifşalamaya devam edeceğim karıcım" yazarak havluların halini takipçilerine gösterdi.







