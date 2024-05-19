KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Bodrum'da bir mekanda gelen ücret duyanları şoke etti! Hesap sosyal medyada olay oldu: "Mekanı satın almışlar resmen"

Bodrum'da bir mekanda gelen ücret duyanları şoke etti! Hesap sosyal medyada olay oldu: "Mekanı satın almışlar resmen"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.05.2024 15:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'un kapıları yeni sezon için açıldı, ancak fiyatlar görenleri şaşırttı. Bodrum'da her sene gündem olan fahiş fiyatlara bu sene daha sezon başlamadan yenisi eklendi. Bu kez bir mekanda gelen hesap konuşuldu.

Bodrum'da bir mekanda gelen ücret duyanları şoke etti! Hesap sosyal medyada olay oldu: "Mekanı satın almışlar resmen"

Yazın gelmesiyle beraber tatil yapmak isteyenlerin uğrak noktalarından bir tanesi de hiç şüphesiz Bodrum oluyor.

Bodrum'un kapıları yeni sezon için açıldı, ancak fiyatlar görenleri bir hayli şaşırttı. Bodrum'da her sene gündem olan fahiş fiyatlara bu sene daha sezon başlamadan yenisi eklendi.

Otel fiyatları, tekne fiyatları, plajlara giriş ücretleri, lahmacun ile hamburgedeki fiyatların yüksek olması nedeniyle sık sık gündeme gelen Bodrum, bu defa bir mekana verilen ücretle damga vurdu.

bodrumhesap

"O KADAR DA OLMAZ"

Snobmagazin'in haberine göre, 20 kişilik bir grup gecenin sonunda 1 milyon 115 bin 510 TL'lik hesap ödedi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Gelen hesapla ilgili sosyal medyada, "O fiyatları bilip gidip yiyip içen insanlar sonrasında neden fişi paylaşır anlamıyorum", "Sevgili asgari ücretli hayatında bir kere dahi eğlenemeyecek demek ki", "Mekanı satın almışlar", "O kadar da olmaz daha neler" gibi yorumlar yapıldı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tahliye olmuştu! Kilo alırsa cezaevine dönecek mi?Tahliye olmuştu! Kilo alırsa cezaevine dönecek mi?
Dizinin sezon finali tarihi belli oldu!Dizinin sezon finali tarihi belli oldu!
Survivor'da o yarışmacı birden yere yığıldı ve gözyaşlarına boğulduSurvivor'da o yarışmacı birden yere yığıldı ve gözyaşlarına boğuldu
Anahtar Kelimeler:
Bodrum
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.