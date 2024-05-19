Bodrum'da bir mekanda gelen ücret duyanları şoke etti! Hesap sosyal medyada olay oldu: "Mekanı satın almışlar resmen"

Yazın gelmesiyle beraber tatil yapmak isteyenlerin uğrak noktalarından bir tanesi de hiç şüphesiz Bodrum oluyor.

Bodrum'un kapıları yeni sezon için açıldı, ancak fiyatlar görenleri bir hayli şaşırttı. Bodrum'da her sene gündem olan fahiş fiyatlara bu sene daha sezon başlamadan yenisi eklendi.

Otel fiyatları, tekne fiyatları, plajlara giriş ücretleri, lahmacun ile hamburgedeki fiyatların yüksek olması nedeniyle sık sık gündeme gelen Bodrum, bu defa bir mekana verilen ücretle damga vurdu.

"O KADAR DA OLMAZ"

Snobmagazin'in haberine göre, 20 kişilik bir grup gecenin sonunda 1 milyon 115 bin 510 TL'lik hesap ödedi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Gelen hesapla ilgili sosyal medyada, "O fiyatları bilip gidip yiyip içen insanlar sonrasında neden fişi paylaşır anlamıyorum", "Sevgili asgari ücretli hayatında bir kere dahi eğlenemeyecek demek ki", "Mekanı satın almışlar", "O kadar da olmaz daha neler" gibi yorumlar yapıldı.





