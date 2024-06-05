Bircan Bali'nin 'Dilan Polat cezaevinden çıktı' sözlerine başsavcılıktan açıklama geldi!

Fenomen Dilan Polat'ın "Günde 750 bin TL harcıyorum" sözleri sonrası hakkında soruşturma başlatıldı. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çifti, tutuklandı. Son dönemde cezaevinde kendini yaralayan Dilan Polat'ın tedavisi sonrası yeniden cezaevine götürülmesiyle yeni iddialar ortaya atıldı.

"İKİ AYDIR CEZAEVİNDE DEĞİL ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞÜYOR"

Televizyon programı sunucusu Bircan Bali, bugünkü yayında Dilan Polat'ın iki aydır cezaevinde bulunmadığı ve çocuklarıyla görüştüğü iddiasını ortaya attı!

BAŞSAVCILIK'TAN İDDİALAR HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

Bircan Bali'nin bu iddiaları sonrası Polatlar soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtilerek Bircan Bali hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.







