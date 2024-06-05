Bircan Bali döner dönmez bombayı patlattı! Olay iddia: Dilan Polat 2 aydır cezaevinde değil

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat'ın son dönemde cezaevinde kendini yaraladığı konuşuluyordu. Adli tıp raporu Bakırköy Başsavcılığı'na gönderilen Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Adli Psikiyatri servise yatırılması gerektiği belirtilmişti.

Cezevinde yaşadıklarıyla gündemden olan Dilan Polat hakkında Söylemezsem Olmaz'a geri dönen Bircan Bali'den bomba bir iddia geldi.

Bircan Bali "İddiamı söyleyeyim; Dilan Polat bu senaryoya göre şu anda hapishanede mi hastanede mi? Büyük bir iddiadan bir tanığın söylediği sözlerden bahsedeceğim. İddiaya göre; 2 aydır serbest olduğunu, kendi evi dışında bir evde çocuklarıyla vakit geçirdiğini ve aynı zamanda basından uzak olan arkadaşlarıyla saatlerce vakit geçiriyor" dedi.

AVUKAT HEMEN YAYINA BAĞLADI

Bali "Bir de yakın zamanda Dilan'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'ndan bir fotoğrafı gelecek. Bilinçsiz çekildiği söylenecek tam anlamıyla bilinçli bir fotoğraf öyle bir tedavi yok" iddiasında bulundu.

Polat ailesinin avukatı Hüseyin Kaya bu iddiaları yalanlayarak "Bu iddiayı benden önce devlet yalanlar. Siz bu iddiayı neye dayandırıyorsunuz? Bu öyle bir iddia ki TC Adalet Bakanlığı'nı suçlayan bir iddia" dedi.







