Beyin kanaması geçirmişti... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço 40 gün sonra ilk kez ortaya çıktı

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço, 6 Nisan’da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço'nun beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen oyuncuya kalp pili takılmıştı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından taburcu olan Alço, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Usta oyuncu sağlığına kavuşur kavuşmaz İstanbul'a döndü ve dostlarını ziyaret etmeye başladı. Alço, sinemacı Metin Devrim ile bir araya geldi.

JÜRİ KOLTUĞUNA OTURDU

Nuri Alço, ayrıca 'Sinema Güzeli' adlı yarışmasında birçok meslektaşıyla birlikte juri koltuğuna oturdu. Yarışmayı; Büşra Sütçoğlu ile Kaan Dere kazandı.









