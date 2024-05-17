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  2. Beyin kanaması geçirmişti... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço 40 gün sonra ilk kez ortaya çıktı

Beyin kanaması geçirmişti... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço 40 gün sonra ilk kez ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.05.2024 11:27
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kalbine kalp pili takılan Alço, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı...

Beyin kanaması geçirmişti... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço 40 gün sonra ilk kez ortaya çıktı

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço, 6 Nisan’da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço'nun beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen oyuncuya kalp pili takılmıştı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından taburcu olan Alço, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Usta oyuncu sağlığına kavuşur kavuşmaz İstanbul'a döndü ve dostlarını ziyaret etmeye başladı. Alço, sinemacı Metin Devrim ile bir araya geldi.

METİN DEVİN

JÜRİ KOLTUĞUNA OTURDU

Nuri Alço, ayrıca 'Sinema Güzeli' adlı yarışmasında birçok meslektaşıyla birlikte juri koltuğuna oturdu. Yarışmayı; Büşra Sütçoğlu ile Kaan Dere kazandı.

nuri alço

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Nuri Alço
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