Berfu Yenenler Arto'nun o sözlerini paylaştı! "Seni bu şişman toraman almasaydı ne yapacaktın?"

Söylemezsem Olmaz programında ünlülere yönelik yaptığı sert eleştirilerle dikkat çeken Arto'nun hedefinde Berfu Yenenler vardı.

Daha önce Çağla Şıkel'e söyledikleriyle tepki çeken ve açılan davayı kaybeden Arto Berfu Yenenler'e ve Eser Yenenler'e kullandığı ifadelerle ağızları açık bıraktı.

Arto "Seni bu şişman toraman almasaydı ne yapacaktın? Ne yapacaktın hadi söyle? İyi çalışan bir kadın mısın değil misin bilmiyorum paran olmasa ne yapacaktın 7 aylık çocukla?" dedi.

Berfu Yenenler'den bu cümlelere cevap gecikmedi. Yenenler bu anları paylaşarak kahvesini yudumladı ve "Her şey kocam sayesinde Allah herkese böyle koca nasip etsin amin gözu olanın gözü çıksın" dedi.

Yenenler ayrıca "Dava aç" diyen takipçilerinden de avukat önerisi istedi.







