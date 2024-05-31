Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler bambaşka biri oldu! Değişimiyle şaşırttı

Türkücü Berdan Mardini'nin olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Fatoş Yelliler boşanma sürecindeki iddialar ve Gökhan Göz ile ilişkisiyle ünlenmişti.

O dönem Gökhan Göz ile de sansasyonel bir ilişki yaşayan Fatoş Yelliler sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Şimdilerde güzellik salonu işleten ve sosyal medya üzerinden reklam anlaşmaları yapan Fatoş Yelliler bir hayli zayıfladı.

Eski halinden eser kalmayan ünlü isim pozlarını paylaşınca adından söz ettirdi. Yelliler adeta bambaşka biri oldu.

Boşanma sürecinde Mardini tarafından "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demesi çok konuşulmuştu.







