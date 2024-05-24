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"Benim itibarımla oynadılar" dedi! Tuğba Özay'ın sözleri çok konuşuldu: "Ölene dek hakkımı hela etmeyeceğim"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.05.2024 16:19
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Geçtiğimiz yıllarda Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dört ayrı noktada orman yangını çıkmıştı. Çıkan orman yangınında çiftliği zarar gören Tuğba Özay katıldığı programda konu ile ilgili konuştu. 2007 yılında 5,5 ay cezaevinde yatan Özay, o dönem yaşadıklarını da anlatarak" 5 buçuk ay hapis yattım haksız yere hakkımı asla ve ölene dek helal etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"Benim itibarımla oynadılar" dedi! Tuğba Özay'ın sözleri çok konuşuldu: "Ölene dek hakkımı hela etmeyeceğim"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçtiğimiz yıllarda dört ayrı noktada orman yangını çıkmıştı. Yangın bölgesinde alevler, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçramıştı.

Yangından eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü. Özay, gözyaşları içinde sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunmuştu.

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"ÇİFTLİKTE DE CİDDİ ANLAMDA HASAR VARDI"

Tuğba Özay, Armağan Çağlayan'ın Youtube'da sunduğu programa konuk oldu. Özay o dönem yaşadıklarını programda anlattı.

Konu ile ilgili Özay, şunları ifade etti:

"Orman yangınlarındayken ben İzmir'deydim. Moda gösterileri için gitmiştim, annem aradı. 'Yanıyoruz yanıyoruz' diyor feryat figen içerisinde hatta telefonda bana şunu söyledi. Baban kurtarmaya gitti, ölmüş olabilir. Her tarafı büyük alevler alırken annemler de o alevlerin içerisinde kalıyor. Ben o esnada sinir krizi geçiriyorum. Bayılıyorum. İşte beni hastaneye kaldırıyorlar İzmir'de bana iğneler yapılıyor. Kendime gelince bir önce Antalya'ya gitmenin yolunu arıyorum. En son arabaya atlayıp son surat gidiyoruz. Ben oraya gittiğimizde Leyla gibiydim bana çok iğneler yapıldı sakinleşmem için gittiğimdeki manzara çok korkunçtu. Her taraf yanmış kül olmuştu. Çiftliğimizin içinde de ciddi anlamda hasar vardı. Çiftliğin içi düzeltildi."

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Özay, "Benim şifam olan binlerce ağaç gitmişti. Basın orada, babam çok kötü durumda kolları yanmış. Herkes çok üzgün o manzara ile karşılaşınca beynimden vurulmuşa döndüm. Ağzıma ne geliyorsa evet söyledim. O dönemin Orman Bakanı'yla basın yolu ile ciddi bir atışmamız oldu. STK'lar yanımda oldu. Öyle bir süreç başlatıldı ki... Tam bir ay sonra ilgim olmayan bir durumun içerisinde buldum kendimi... İfademe başvurulup salıverilebileceğim bir konuydu... Tanık olarak diyelim. Beni bir şeyin içine çektiler 5 buçuk ay hapis yattım haksız yere hakkımı asla ve ölene dek helal etmeyeceğim. Çünkü çok acılar yaşadım ben o süreçte benim itibarımla oynandı. Ailem ve sevenlerim çok üzüldü" dedi.

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Tuğba Özay
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