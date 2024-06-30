Banka reklamında yer alan Nejat İşler para yerine bakın ne istedi

'Zaferin Rengi'' filminde Fenerbahçe’nin başkanı Mehmet Sabri Toprak karakterine hayat veren, oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Nejat İşler hakkındaki iddia gündemde.

Bir bankadan reklam filmi için seslendirme teklifi alan Nejat İşler, para istemediğini belirterek bankanın öğrencilere burs vermesi şartını koydu.

Sina Koloğlu'nun yazısında yer alan iddiaya göre; bankanın bin öğrenci önerisine, bunun yarısı sayıda öğrenci okuttuğunu belirten Nejat İşler sayının beş bine çıkarılmasını istedi.

Banka, İşler'in bu isteğini kabul etti. Sosyal medyada gündem olan bu haber sonrası oyuncuya "Helal olsun" yorumları yağdı.





