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  2. Aynur Aydın'ın tweet'i sosyal medyayı salladı! Duyanlar inanamadı! 'Yusuf Güney bunu beğendi' yorumları yağdı

Aynur Aydın'ın tweet'i sosyal medyayı salladı! Duyanlar inanamadı! 'Yusuf Güney bunu beğendi' yorumları yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.07.2024 10:04
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Ünlü popçu Aynur Aydın, X hesabından paylaştığı ilginç bir tweet ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Sıcaklardan bunalan Aydın 'Kar aslında yazın yağmalı. Güneş de kışın açmalı.' deyince adeta dillere düştü. Sosyal medyada 'Yusuf Güney bunu beğendi' yorumları yağdı...

MYNET- Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman sosyal medyada gündem olan Aynur Aydın attığı son tweet ile herkesi şaşırttı.

Yaz sıcaklarına akılalmaz bir çözümle gelen şarkıcı, mayolu bir karesini paylaşarak "Kar aslında yazın yağmalı. Güneş de kışın açmalı. Böylelikle yazın insanlar serinler, kışın da ısınır." notunu düştü.

aynur aydın

Ünlü ismin bu önerisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Aynur Aydın'a 'Yusuf Güney'le birbirinize şans vermeye ne dersiniz?', 'Yusuf Güney bunu beğendi', 'Ne güzel lan kafayı hiç kullanmıyor' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcıya gelen bazı yorumlar şöyle;

Express

ATTIĞI TWEET GÜNDEM OLDU

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Anahtar Kelimeler:
Aynur Aydın
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