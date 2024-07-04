Aynur Aydın'ın tweet'i sosyal medyayı salladı! Duyanlar inanamadı! 'Yusuf Güney bunu beğendi' yorumları yağdı

MYNET- Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman sosyal medyada gündem olan Aynur Aydın attığı son tweet ile herkesi şaşırttı.

Yaz sıcaklarına akılalmaz bir çözümle gelen şarkıcı, mayolu bir karesini paylaşarak "Kar aslında yazın yağmalı. Güneş de kışın açmalı. Böylelikle yazın insanlar serinler, kışın da ısınır." notunu düştü.

Ünlü ismin bu önerisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Aynur Aydın'a 'Yusuf Güney'le birbirinize şans vermeye ne dersiniz?', 'Yusuf Güney bunu beğendi', 'Ne güzel lan kafayı hiç kullanmıyor' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcıya gelen bazı yorumlar şöyle;

