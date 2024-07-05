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Aydilge'den Hülya Avşar'a çok sert sözler! “Zihniyeti erkek yanlısı!”

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.07.2024 11:48
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Şarkıcı Hülya Avşar'ın, YouTube'da yayınlanan programında ağırladığı oyuncu Meryem Uzerli'ye yönelttiği 'evlilik' sorusu uzun süre gündem olmuştu. Avşar'ın Uzerli'ye 'Neden evlenmediler seninle?' şeklindeki sözleri sonrası sosyal medyada tepkiler büyüdü. O program şarkıcı Aydilge'ye sorulunca ünlü isim çok sert çıktı.

Aydilge'den Hülya Avşar'a çok sert sözler! “Zihniyeti erkek yanlısı!”

Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi konuk etmiş ve o program ile uzun süre gündem olmuştu.

hülya avşar

Avşar iki kız çocuğu sahibi olan Uzerli'ye "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" diye sormuş ve bu soru tarzı sosyal medyada tepki çekmişti. O program şimdi de ünlü şarkıcı Aydilge'ye soruldu.

aydilge

SERT ELEŞTİRDİ

Aydilge; ''Hülya Avşar'ın bu yaptığı ilk değil. Çok geçmişte de var. Mesela şey geliyor aklıma 'erkekler aldatır, aldatmayan erkek yoktur' demişti. Ben o zaman da çok üzülmüş ve sinirlenmiştim. Böyle söylemler aslında erkeklere de haksızlık.

'Seni kimse almadı mı? Ah yazık sana' gibi bir tarzı vardı. Biz alınacak bir mal değiliz. Hülya Avşar'ın kadın olması zihniyetinin erkek yanlısı olduğunu değiştirmiyor'' dedi.


Express


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Aydilge Hülya Avşar
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