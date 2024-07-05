Aydilge'den Hülya Avşar'a çok sert sözler! “Zihniyeti erkek yanlısı!”

Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi konuk etmiş ve o program ile uzun süre gündem olmuştu.

Avşar iki kız çocuğu sahibi olan Uzerli'ye "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" diye sormuş ve bu soru tarzı sosyal medyada tepki çekmişti. O program şimdi de ünlü şarkıcı Aydilge'ye soruldu.

SERT ELEŞTİRDİ

Aydilge; ''Hülya Avşar'ın bu yaptığı ilk değil. Çok geçmişte de var. Mesela şey geliyor aklıma 'erkekler aldatır, aldatmayan erkek yoktur' demişti. Ben o zaman da çok üzülmüş ve sinirlenmiştim. Böyle söylemler aslında erkeklere de haksızlık.

'Seni kimse almadı mı? Ah yazık sana' gibi bir tarzı vardı. Biz alınacak bir mal değiliz. Hülya Avşar'ın kadın olması zihniyetinin erkek yanlısı olduğunu değiştirmiyor'' dedi.







