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Aslı Bekiroğlu: Barzo, dağ ayısı dediğimiz erkeklerden hoşlanırım

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.06.2024 18:39
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Melis İşiten'in bu haftaki konuğu oyuncu Aslı Bekiroğlu'ydu. Bekiroğlu, hoşlandığı erkek tiplemesiyle ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Bekiroğlu, "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım." dedi.

Aslı Bekiroğlu: Barzo, dağ ayısı dediğimiz erkeklerden hoşlanırım

Melis İşiten'in hazırlayıp sunduğu 'Zaten Show' programının bu haftaki konuğu Aslı Bekiroğlu oldu. YouTube programında samimi itiraflarda bulunan Bekiroğlu, özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı. "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım. Bir adam ‘sus otur’ dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor." dedi.

"HAYALİM ŞARKICI OLMAKTI"

Heyecanla yakında hayata geçecek projelerinden bahseden Bekiroğlu, "Bir kadın-erkek hikayesi projemiz olacak. Ayrıca Metin Özülkü ile bir müzik programı yapacağız. Bu programda şarkı da söyleyeceğiz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hatta konservatuvar mezunuyum. YouTube'da şarkı söylediğim videolar var. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı" ifadelerini kullandı.

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