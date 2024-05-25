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  2. Aşk ona yaradı... Mert Demir Serenay Sarıkaya'dan sonra kaşesini yükseltti! İstediği ücret dudak uçuklattı

Aşk ona yaradı... Mert Demir Serenay Sarıkaya'dan sonra kaşesini yükseltti! İstediği ücret dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.05.2024 15:22
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Son dönemde rol aldığı yapımlardaki başarısı ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile aşkı geçtiğimiz günlerde belgelenmişti. Haklarında reklam ilişkisi olduğu iddia edilen ünlü çift bu iddialara kulak asmadan ilişkilerine devam ediyor. Şimdi de Mert Demir hakkında bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Demir'in Serenay Sarıkaya'dan sonra kaşesini yükselttiği iddia edildi.

Aşk ona yaradı... Mert Demir Serenay Sarıkaya'dan sonra kaşesini yükseltti! İstediği ücret dudak uçuklattı

Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, kısa bir süre önce şarkıcı Mert Demir ile yeni bir aşka yelken açtı.

Haklarındaki reklam aşkı iddialarına aldırış etmeyen ünlü çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.

serenay

AŞK ONA YARADI

Şimdi de Ateşe Düştüm, Antidepresan, Gözlerime Bak gibi şarkıları ile dillere pelesenk olan Mert Demir hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Mert Demir Serenay Sarıkaya'dan sonra kaşesini yükseltti.

mert demir

KAŞESİNİ YÜKSELTTİ

İddiaya göre; Demir'in bu ilişkiden önce sahne fiyatı 500 bin liraydı. Sarıkaya sonrası kaşesi önce 800 bin liraya, sonra 1 milyon liraya çıktı. Ünlü şarkıcı şimdi de 2 milyon liraya sahne alıyormuş. Üstelik pazarlık kabul etmiyormuş.

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Serenay Sarıkaya mert demir
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