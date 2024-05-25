Aşk ona yaradı... Mert Demir Serenay Sarıkaya'dan sonra kaşesini yükseltti! İstediği ücret dudak uçuklattı

Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, kısa bir süre önce şarkıcı Mert Demir ile yeni bir aşka yelken açtı.

Haklarındaki reklam aşkı iddialarına aldırış etmeyen ünlü çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.

AŞK ONA YARADI

Şimdi de Ateşe Düştüm, Antidepresan, Gözlerime Bak gibi şarkıları ile dillere pelesenk olan Mert Demir hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Mert Demir Serenay Sarıkaya'dan sonra kaşesini yükseltti.

KAŞESİNİ YÜKSELTTİ

İddiaya göre; Demir'in bu ilişkiden önce sahne fiyatı 500 bin liraydı. Sarıkaya sonrası kaşesi önce 800 bin liraya, sonra 1 milyon liraya çıktı. Ünlü şarkıcı şimdi de 2 milyon liraya sahne alıyormuş. Üstelik pazarlık kabul etmiyormuş.