Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı... Şöhreti bırakıp bambaşka bir hayat seçti! Pınar Aydın son haliyle herkesi şaşırttı

18 yıldır yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar'da bir dönem 'Pınar Soylu' karakterine hayat veren Pınar Aydın sempatik tavırları ve kıvırcık saçları ile gönüllere taht kurmayı başarmıştı.

Dizide Rıza Baba'nın biricik kızını canlandıran Pınar Aydın şöhretinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp ortadan kayboldu. Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren Aydın'ın Giresun'a taşındığı biliniyor.

BAMBAŞKA BİR HAYAT SÜRÜYOR

Evlenip İstanbul'u terk eden Pınar Aydın eşi ve iki çocuğuyla adeta bambaşka bir yaşam sürüyor.

Yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırtan Aydın'ı görenler; 'Ekranda görmeyi özledik', 'Yıllar yaramış', 'Hâlâ çok güzel' gibi yorumlar yaptılar.

Adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasıyla duyuran Aydın;

Meral Okay, Pelin Akat, Pieter Snapper, Yüksel Aytuğ, Reha Muhtar, Özdemir Erkan ve Cem Ceminay'ın, sunuculuğunu yaptığı yarışmadan üçüncülükle ayrılmıştı.

Kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanan Pınar Aydın kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.

AKASYA DURAĞI'NDA DA OYNAMIŞTI

2006 - 2008 yıllarında Arka Sokaklar dizisinde Pınar Soylu karakterini canlandıran oyuncu Akasya Durağı'nda da rol aldı.

2015 yılında eski futbolcu Harun Ovalıoğlu ile evlenen Pınar Aydın gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.





