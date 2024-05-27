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Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Vivienne kararını verdi! Babasının soyadını reddetti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.05.2024 10:21
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Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızı Vivienne'in aldığı karar dünya magazininde büyük ses getirdi. Vivienne'nin, babasının soyadı "Pitt"i kullanmadığı ortaya çıktı.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Vivienne kararını verdi! Babasının soyadını reddetti

Birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin karşılıklı süren davaları da sık sık gündeme geliyor. Bir döneme damga vuran çift bu sefer de küçük kızları Vivienne'in hamlesiyle gündeme geldi.

Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'da asistan olarak görev aldı.

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Müzikalin broşüründe adı geçen 15 yaşındaki Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması gündeme bomba gibi düştü.

Vivienne'in babası Brad Pitt'in soyadını reddettiği konuşuluyor.

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DİĞER KIZI DA SOYADINI BIRAKMIŞTI

Çiftin kızı Zahara da "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl üniversiteye başlayan Zahara kendini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie Brad Pitt
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