Andrea Bocelli, Ajda Pekkan, Yalın... Hepsi orada sahne alacak! Loca fiyatları 630 bin TL'yi buldu

Son dönemde konser, tiyatro ve gösteri fiyatlarındaki artış sosyal medyada sık sık gündeme geliyordu.

Bu defa Andrea Bocelli, Ajda Pekkan, Yalın gibi sanatçıların Beşiktaş Stadyumu’nda vereceği konserlerin fiyatları ortaya çıktı. Dev stadyum konserleri için loca fiyatları 630 bin TL'yi buldu.

FİYATLARA KİMSE İNANAMADI

Konser fiyatlarını görenler 'Şarkı dinlemek için verilen paraya bak şaka mı?', 'Milyar dolarım olsa o parayı vermem', 'Bu parayla sanatçıya özel konser verdiririm', 'Gereksiz pahalı' gibi yorumlarda bulundular.

KONSERDEN KAZANACAĞI ÜCRET...

Ajda Pekkan'ın heyecanla beklenen konserinde ünlü sanatçıya Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Dolapdere Big Bang eşlik edecek. Pekkan, bu konserden 8.5 milyon kazanacak.







