Alkol paylaşımları gündem oluyordu! Cem Yılmaz'a Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan ceza!

Aşkları, paylaşımları, göndermeleri ve eski eşiyle nafaka davasıyla adından sık sık söz ettiren Cem Yılmaz ramazanın ilk gününde rakılı paylaşımıyla gündeme gelmişti.

Komedyen Cem Yılmaz’ın rakı fotoğrafı paylaşması sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. Ancak bu Yılmaz'ın ilk paylaşımı değildi. Daha önce de alkol ile pozlar veren Yılmaz'a ceza gecikmedi.

SOSYAL MEDYADAN SİLECEK

Cem Yılmaz'a Instagram paylaşımı nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından ceza geldi. Ünlü komedyenin sosyal medya paylaşımlarında, alkollü içecek ürünlerinin markası ve diğer ayırt edici unsurları görülecek ve fark edilecek biçimde görüntüler kullandığı, böylelikle paylaşımlarda talep yaratıcı görüntü ve imalar kullanılarak mevzuat gereği yasak olmasına rağmen alkollü içecek ürünlerinin reklamını gerçekleştirdiği suçlaması yapıldı.

Kurul tarafından reklam durdurma cezası alan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın aynı zamanda sosyal medya hesabından paylaştığı alkollü içerikleri de kaldırması gerekecek.







