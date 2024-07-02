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Alina Boz'un sözleri gündemdeyken Demet Akalın bombayı patlattı! Hamile iddiası

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.07.2024 15:52
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Geçtiğimiz yaz başından beri aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Alina Boz, 2 Aralık'ta nikâh masasına oturmuştu. Geçtiğimiz saatlerde bir davette boy gösteren Alina Boz balayını anlatırken kocasını övmüş sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Demet Akalın dayanamayıp bombayı patlattı. Hamile iddiası sosyal medyayı salladı.

Alina Boz'un sözleri gündemdeyken Demet Akalın bombayı patlattı! Hamile iddiası

Aşk defteri kabarık, çapkınlığıyla nam salmış Umut Evirgen'le, oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Alina Boz 2 Aralık'ta nikâh masasına oturmuştu.

Nikah sonrası bir türlü balayına çıkamayan ünlü çift rahatsızlıkları nedeniyle erteledikleri balayının tadını daha sonra Danimarka'da çıkarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde bir davette boy gösteren Alina Boz balayını anlatırken adeta kocasını övmelere doyamadı.

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SÖZLERİYLE GÜNDEMDEYDİ

Alina Boz'un 'Görmek istediğim bir sürü yer vardı, bir sürü şey vardı. Umut sağ olsun beni her yere götürdü.' sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

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BOMBA İDDİA

Ünlü isme 'Kocam da kocam' şeklinde yorumlar yapılırken Demet Akalın dayanamayıp bombayı patlattı. Boz'un bu haberinin altına yorum alan ünlü popçu 'bu kız hamile' yazdı. Demet Akalın'ın bu iddiası kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Express


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Demet Akalın Alina Boz
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