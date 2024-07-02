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  2. Alina Boz balayı sonrası kocasını övmeye doyamadı! 'Umut beni her yere götürdü' sözleri sosyal medyayı salladı! 'Kocam da kocam'

Alina Boz balayı sonrası kocasını övmeye doyamadı! 'Umut beni her yere götürdü' sözleri sosyal medyayı salladı! 'Kocam da kocam'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.07.2024 08:31
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Geçtiğimiz yaz başından beri aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Alina Boz, 2 Aralık'ta nikâh masasına oturmuştu. Rahatsızlıkları nedeniyle erteledikleri balayının tadını Danimarka'da çıkaran ünlü çiftten Alina Boz balayı sonrası kocası Umut Evirgen'i övmelere doyamadı. Boz'un Umut beni her yere götürdü' sözleri sosyal medyayı salladı...

Alina Boz balayı sonrası kocasını övmeye doyamadı! 'Umut beni her yere götürdü' sözleri sosyal medyayı salladı! 'Kocam da kocam'

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, geçtiğimiz sene oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü çift, 2 Aralık'ta yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Nikah sonrası bir türlü balayına çıkamayan ünlü çift rahatsızlıkları nedeniyle erteledikleri balayının tadını daha sonra Danimarka'da çıkardı.

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KOCASINI ÖVMELERE DOYAMADI

Geçtiğimiz saatlerde bir davette boy gösteren Alina Boz balayının nasıl geçtiği sorulunca kendisini tutamadı ve kocasını övmelere başladı.

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Boz; 'Umut'la güzel bir balayı yaptık. Görmek istediğim bir sürü yer vardı, bir sürü şey vardı sağ olsun beni her yere götürdü. Güzel tatiller yaptık. Birlikte yeni şeyler keşfettik. Onun daha önce gördüğü ama benim görmediğim yerleri gösterdi. Güzel güzel gezdik' diye konuştu. Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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O SÖZLERE YORUM YAĞDI

Alina Boz'a; 'Kocam da kocam', 'Umut yokken nasıl yaşıyormuş?', 'Şu eril dili çok itici', 'Beni götürdü mü? O nasıl bir konuşma şekli ya' gibi yorumlar yapıldı.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Umut Evirgen Alina Boz
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