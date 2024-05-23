KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un büyük partisinde Serenay Sarıkaya detayı! 'Partiyi bastı' deniyordu...

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un büyük partisinde Serenay Sarıkaya detayı! 'Partiyi bastı' deniyordu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.05.2024 14:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında dünyaca ünlü isimlerle sık sık partilerde boy gösteren Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Mert Alaş ile beraber Türkiye'de pek çok ünlünün katıldığı bir parti verdi. Partide Serenay Sarıkaya iddiası gündem oldu.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un büyük partisinde Serenay Sarıkaya detayı! 'Partiyi bastı' deniyordu...

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç sık sık gittiği partilerle anılıyor. Son dönemde yurt dışında dünyaca ünlü şarkıcılarla vakit geçiren Koç Türkiye'ye döndü.

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ve Nevbahar Koç, ortak olduğu alkol markası için 'yaza merhaba' daveti düzenledi. Davette eşini yalnız bırakmayan Ali Koç dışında geceye pek çok ünlü isim katıldı.

Haber-İç-Görsel_2

"BÜTÜN GECE SOHBET ETTİLER"

Bu isimlerden biri de Serenay Sarıkaya idi. Ancak Sarıkaya'nın partiyi bastığı iddiaları gündeme geldi. Sabah'ta Bülent Cankurt ise bu iddialara dair şunları anlattı:

Aşk Adası'nın yıldızı Cannes'da boy gösterdi! "Türk lokumu" Aşk Adası'nın yıldızı Cannes'da boy gösterdi! "Türk lokumu"

oıuouıp

"Nevbahar Koç, ortağı Mert Alaş ile pazartesi akşamı Etiler’de davet verdi. Davetliler arasında Serenay Sarıkaya da vardı! ‘Serenay, Nevbahar’ın davetini bastı’ diye ortalık velveleye verildi!!! Aslı astarı yok tabii. Partide, neredeyse bütün gece yan yana oturan Nevbahar Koç ile Serenay Sarıkaya bol bol sohbet edip eğlendi."


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'de 'PR harcaması' rahatsızlığı!AK Parti'de 'PR harcaması' rahatsızlığı!
Sezon finali yaklaşırken üzen ayrılık iddiasıSezon finali yaklaşırken üzen ayrılık iddiası
"Kadir Doğulu için, tarikat için" diyerek saldırdı! Ünlü ismin hali korkuttu"Kadir Doğulu için, tarikat için" diyerek saldırdı! Ünlü ismin hali korkuttu
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Serenay Sarıkaya
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.