Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un büyük partisinde Serenay Sarıkaya detayı! 'Partiyi bastı' deniyordu...

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç sık sık gittiği partilerle anılıyor. Son dönemde yurt dışında dünyaca ünlü şarkıcılarla vakit geçiren Koç Türkiye'ye döndü.

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ve Nevbahar Koç, ortak olduğu alkol markası için 'yaza merhaba' daveti düzenledi. Davette eşini yalnız bırakmayan Ali Koç dışında geceye pek çok ünlü isim katıldı.

"BÜTÜN GECE SOHBET ETTİLER"

Bu isimlerden biri de Serenay Sarıkaya idi. Ancak Sarıkaya'nın partiyi bastığı iddiaları gündeme geldi. Sabah'ta Bülent Cankurt ise bu iddialara dair şunları anlattı:

"Nevbahar Koç, ortağı Mert Alaş ile pazartesi akşamı Etiler’de davet verdi. Davetliler arasında Serenay Sarıkaya da vardı! ‘Serenay, Nevbahar’ın davetini bastı’ diye ortalık velveleye verildi!!! Aslı astarı yok tabii. Partide, neredeyse bütün gece yan yana oturan Nevbahar Koç ile Serenay Sarıkaya bol bol sohbet edip eğlendi."







