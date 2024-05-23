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AK Parti'de 'PR harcaması' rahatsızlığı! Belediyelere fatura mı kestiler? İmamoğlu'nun Roma çıkarması sonrası onlar da start verdi

23.05.2024 11:58
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AK Parti içerisinde seçim sonrası hazırlanan raporun önemli çıkış noktalarından biri de sosyal medya! Sosyal medyada kendi gücünü artırmak, kişisel bilinirliğini yükseltmek isteyen siyasilerin belediye bütçelerinden harcama yaptıkları iddia edildi. Hükümet içinde yeni dönemde bunların önünün kesilmesi gerektiği görüşü hakim.

AK Parti'de 'PR harcaması' rahatsızlığı! Belediyelere fatura mı kestiler? İmamoğlu'nun Roma çıkarması sonrası onlar da start verdi

BELEDİYE BÜTÇE HARCAMALARINDAN PARTİ DE RAHATSIZ

31 Mart seçimlerinde, kurulduğu günden bu yana Türkiye genelinde ilk kez ikinci parti durumuna düşen AK Parti'de kan değişikliği yolda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden sonra yaptığı açıklamalarda AK Parti'de bayrak değişiminin olacağını belirtmiş ve yeni, enerjisi yüksek isimlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

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İÇERİK ÜRETİCİLERİNE FATURALAR MI KESİLDİ?

Seçim sürecinde partiye yakın olan bazı sosyal medya içerik üreticilerine AK Parti belediyelerinden ücretler fatura edildiği, bu ödemelerin aylık düzenli olarak yapıldığı iddia edildi. Ve bu ödemelerin bazılarının İstanbul'daki aday belirlenme sürecinde yapıldığı, siyasilerin kişisel PR'ları için sosyal medyadaki etkin kişilerle anlaştıkları da Ankara'daki kulislerde konuşuluyor.

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İstanbul ve Ankara'daki ilçelerin büyük çoğunluğunu muhalefetin kazanması, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kamuda tasarruf paketini açıklaması sonrası belediyelere fatura kesen içerik üreticilerinin durumu da sıkıntıya girmişti.

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İMAMOĞLU'NUN ROMA ÇIKARMASI SONRASI YENİDEN BAŞLADILAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 73 kişilik heyetin Roma'ya çıkarma yapması lüks otelde konaklamaları ve toplam harcama bütçesinin yaklaşık 10 milyon TL'yi bulması kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Söz konusu Roma seyahatine kamuoyunun büyük tepki göstermesinin ardından bazı AK Parti'li belediyelerin de bu seyahate karşı eleştiri olarak argüman ürettikleri ve argüman üretilirken içerik üreticilerine ücretler ödendiği iddialar arasında!

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Rize ve Adıyaman il başkanlarının ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok il başkanının görevden alınacağı gelen bilgiler arasında! AK Parti; 31 Mart seçimlerinde Bursa, Balıkesir, Afyon, Denizli, Kilis, Adıyaman, Uşak şehirlerini Gaziosmanpaşa, Pendik, Eyüpsultan, Üsküdar, Çekmeköy, Beykoz, Tuzla, Sancaktepe gibi ilçeleri kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu sosyal medya ak parti
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