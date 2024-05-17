Ajda Pekkan'ın Stadyum konserinde kazanacağı ücret belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda büyük bir konsere imza atacak. İlk günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılanan konserin biletleri tükenmek üzere...

Süperstar, sahnede 13 yıldız eşlik edecek. Pekkan'a, Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Dolapdere Big Bang eşlik edecek.

Ajda Pekkan'ın 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyomu'nda vereceği dev konser öncesi ayrıntılar belli oldu.

"3 KİLO VERDİ"

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Süper star bu konser sıkı bir diyete girdi ve bir buçuk ayda 3 kilo verdi.

Süperstar'ın konser için kıyafetleri özel olacak. Pekkan'a 4-5 kostüm hazırlanıyor. Aksesuarlar ve ayakkabılarla birlikte bu kostümlerin fiyatının 450 ile 500 bin TL arasında olduğu iddia edildi.

En ucuzu 700 lira en pahalısı 15 bin lira olan biletlerin yarısı şimdiden satıldı. Pekkan, bu konserden 8.5 milyon kazanacak.







