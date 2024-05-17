KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Ajda Pekkan'ın Stadyum konserinde kazanacağı ücret belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Ajda Pekkan'ın Stadyum konserinde kazanacağı ücret belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.05.2024 10:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ajda Pekkan, kariyerinde ilk kez stadyum konseri verecek. Pekkan, 12 Haziran’da Beşiktaş Stadyumu’nda birçok sanatçı arkadaşıyla aynı sahneyi paylaşacak. Pekkan'ın 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyomu'nda vereceği dev konser öncesi ayrıntılar belli oldu. İddiaya göre, Pekkan, bu konserden 8.5 milyon kazanacak.

Ajda Pekkan'ın Stadyum konserinde kazanacağı ücret belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda büyük bir konsere imza atacak. İlk günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılanan konserin biletleri tükenmek üzere...

Süperstar, sahnede 13 yıldız eşlik edecek. Pekkan'a, Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Dolapdere Big Bang eşlik edecek.

ajda p1

Ajda Pekkan'ın 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyomu'nda vereceği dev konser öncesi ayrıntılar belli oldu.

"3 KİLO VERDİ"

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Süper star bu konser sıkı bir diyete girdi ve bir buçuk ayda 3 kilo verdi.

Süperstar'ın konser için kıyafetleri özel olacak. Pekkan'a 4-5 kostüm hazırlanıyor. Aksesuarlar ve ayakkabılarla birlikte bu kostümlerin fiyatının 450 ile 500 bin TL arasında olduğu iddia edildi.

ajda2

En ucuzu 700 lira en pahalısı 15 bin lira olan biletlerin yarısı şimdiden satıldı. Pekkan, bu konserden 8.5 milyon kazanacak.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evleniyorlar... Düğün tarihi belli oldu Evleniyorlar... Düğün tarihi belli oldu
Hırsızlık itirafı olay oldu! Meğer...Hırsızlık itirafı olay oldu! Meğer...
Beklenmedik veda! İddialı yarışmacı helallik istediBeklenmedik veda! İddialı yarışmacı helallik istedi
Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.