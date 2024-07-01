Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın keyfi yerinde! Tekne eğlencesinde tek taşı dikkat çekti

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Uzun süredir genç aşkıyla mutlu bir beraberlik yaşayan Ilıcalı sevgilisini yanından ayırmıyor.

Gözlerden uzak kalmaya dikkat çeken genç sevgilisi ise sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor.

Arkadaşlarıyla lüks tatilde olan Altunkaya'nın tekne eğlencesi dikkat çekti. Güzel ismin teknede dans ederken yansıyan görüntülerinde tek taş yüzüğü de gözlerden kaçmadı.

Tatil pozlarıyla gündeme gelen Ayça Çağla Altunkaya için "Yaşıyorsun bu hayatı" yorumları yapıldı.

AŞK DOLU SÖZLER

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilgili “Bu yoğunluk arasında duygusallığa yer ayırıp oradan besin almam çok önemli. Bizim gibilerin özel hayatında mutluluk yaşaması şart. Şu an çok mutlu olduğum bir ilişkim var. Çağla’dan o besini alıyorum" demişti.







