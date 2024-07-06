Acun Ilıcalı'nın kızı ile sevgilisi bir arada! Torunu Begüm'ün doğum gününü böyle kutladı

Son dönemde hem özel hayatı hem de yatırımları ile adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutlamış ve sevgilisi için giydiği beyaz gömlekle sosyal medyanın diline düşmüştü.

Acun Ilıcalı şimdi de Çağla Altunkaya ile birlikte, dördüncü yaşına ayak basan torunu Begüm'ün doğum gününe katıldı.

AİLE POZU GÜNDEM OLDU

Ilıcalı torunun doğum gününde; damadı, kızı ve sevgilisi ile çektirdiği aile pozunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Ünlü ismin bu karesi de kısa sürede gündem oldu.

Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı, dört yıl önce anne olarak kızı Begüm'ü kucağına aldı. Acun Ilıcalı da böylece ilk torununu kucağına almış oldu.