5 yıldır aşk yaşıyorlar! Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğün tarihi belli oldu

Güneşin Kızları, Söz, Ferhat ile Şirin, Arıza ve Baba gibi birçok başarılı projede yer alan yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş uzun zamandır birlikte olduğu ünlü modacı Zeynep Mayruk ile evleniyor.

Tolga Sarıtaş, Mayruk'a Sevgililer Günü’nde evlilik teklifi etmiş ve ünlü çift şubat ayı içerisinde nişanlanmıştı.

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Ne zaman evlenecekleri merak edilen ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğün tarihi sonunda belli oldu...

Düğünlerini Çeşme'de yapacakları konuşulan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk haziran ayında dünyaevine girecek.