KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. 5 yıldır aşk yaşıyorlar! Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğün tarihi belli oldu

5 yıldır aşk yaşıyorlar! Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğün tarihi belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.05.2024 10:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Baba' dizisinde hayat verdiği 'Kadir Saruhanlı' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Tolga Sarıtaş, yaklaşık beş yıldır aşk yaşadığı modacı Zeynep Mayruk’a Sevgililer Günü’nde evlilik teklifi etmişti. Geçtiğimiz aylarda evlilik için ilk adımı atan ünlü çiftin düğün tarihi sonunda belli oldu...

5 yıldır aşk yaşıyorlar! Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğün tarihi belli oldu

Güneşin Kızları, Söz, Ferhat ile Şirin, Arıza ve Baba gibi birçok başarılı projede yer alan yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş uzun zamandır birlikte olduğu ünlü modacı Zeynep Mayruk ile evleniyor.

Tolga Sarıtaş, Mayruk'a Sevgililer Günü’nde evlilik teklifi etmiş ve ünlü çift şubat ayı içerisinde nişanlanmıştı.

TOLGA ZEYNEP 2

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Ne zaman evlenecekleri merak edilen ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğün tarihi sonunda belli oldu...

tolga zeynep

Düğünlerini Çeşme'de yapacakları konuşulan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk haziran ayında dünyaevine girecek.

Acun Ilıcalı ile davalık olmuştu… Ülkeye geri döndü! Son hali şaşırttı Acun Ilıcalı ile davalık olmuştu… Ülkeye geri döndü! Son hali şaşırttı

Mynet Youtube

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dev konserden kazanacağı ücret şaşırttıDev konserden kazanacağı ücret şaşırttı
Hırsızlık itirafı olay oldu! Meğer...Hırsızlık itirafı olay oldu! Meğer...
Beklenmedik veda! İddialı yarışmacı helallik istediBeklenmedik veda! İddialı yarışmacı helallik istedi
Anahtar Kelimeler:
Tolga Sarıtaş Zeynep Mayruk
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.