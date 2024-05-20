45 TL'lik sandviçin içinden çıkana isyan etti! "Biz Bodrum'da 350 TL veriyoruz..."

Ünlü isimlerin sosyal medyada artan fiyatlara dair yaptıkları paylaşımlar zaman zaman gündem oluyor.

Son olarak Buket Dereoğlu’nun sandviç isyanı dikkat çekti. Oyuncu “45 TL’ye sattığı sandviçin içinden çıkan peynire bakın. Bu kadar para sokağa atılır mı? Ayıp be" diyerek isyan etti.

Buket Dereoğlu'nun paylaşımını gören Yeliz Yeşilmen ise "Biz Bodrum’da o sandviçi 350 TL’ye yiyoruz" diyerek şoke etti.

Işın Karaca ise paylaşıma dair "Denetim gelmediği müddetçe biz bu durumlara daha çok şahit olacağız!" yorumunda bulundu.

Ancak Yeşilmen'in verdiği fiyat sosyal medyada gündem oldu. Yeşilmen'e "Neden bile bile alıyorsunuz", "Sizler aldığınız için böyle oluyor" eleştirileri geldi.





