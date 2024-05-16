37 kiloya düşünce tahliye edildi! 20 kilo alıp estetik yaptıran Nihal Candan isyan etti

Küçükçekmece Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 122 sayfalık iddianamede, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından Nihal Candan’ın (Gülnihal Çiçek) 8 yıldan 24 yıla kadar, Alisya Bahar Candan’ın ise 14 yıldan 48 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gündemdeyken 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilen Nihal Candan Nişantaşı'nda SnobMagazin kameralarına yakalandı.

"SON ALTI AYDIR YAŞAMIYORUM"

Çıktıktan sonra 20 kilo alan Nihal Candan hakkında istenen cezaya ve yapılan eleştirilere "Son altı aydır yaşamıyorum. Konuşurken kamuoyu baskısı altında içerisindeyim. Kimseyi dolandırmadım. Çevremde çok zengin var. Yaptığım reklam yok. Ekstra param yok. Neden bu suçla yargılandım ve bu konu içerisinde olduğumla ilgili fikrim yok. İki animasyon karakterini bir korku filmin içine konuldu seyretmekten keyif alan kitle olabilir. İnanılmaz zor durumdayım. Normal olmaya çalıştıkça üzerime geliniyor. Ne yapacağımı şaşırdım" yanıtını vererek ağladı.

"Cezaevine bundan sonra cesedimi koyabilirler" diyen Nihal Candan'ın yüzündeki değişim de gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Gayet toparlanmış", "Dolgular yenilenmiş" yorumları yapıldı.





