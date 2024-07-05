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3 yıllık kirayı peşin ödemişlerdi! Pelin Karahan ile Bedri Güntay ev sahibiyle mahkemelik oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.07.2024 15:22
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Ünlü oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ve 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı ve 3 yıllık kirasını peşin ödediği Acarkent’teki evlerinin sahibiyle mahkemelik oldu.

3 yıllık kirayı peşin ödemişlerdi! Pelin Karahan ile Bedri Güntay ev sahibiyle mahkemelik oldu

Ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları son yıllarda giderek artıyor. Bazı ünlü isimlerde artan kira zammından nasibini alıyor ve ev sahipleriyle uzlaşamıyorlar.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay'ın da ev sahibi aileyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Açalya ve Murat Öztürk çiftinin mahkemeye yansıyan beyanlarına göre 18 Eylül 2020 tarihinde imzaladıkları kira sözleşmesi ile villalarını Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay'a kiraladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kira sözleşmesinin imzalanmasından yaklaşık iki ay sonra taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde, kiralanan villanın 18 Eylül 2023 tarihinde tahliye edilmesi kararlaştırıldı ve tahliye taahhütnamesi imzalanarak Öztürk ailesine teslim edildi.

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İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Ancak, Öztürk ailesi taahhüt edilen tarihte Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın evi tahliye etmediğini belirtti ve icra takibi başlattı. Güntay çifti imzanın kendilerine ait olmadığını belirterek ödemeü emrine itiraz etti.

Ardından Öztürk ailesi tarafından itirazın iptali ve tahliye davası açıldı. Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki yargılama devam ediyor. Öztürk ailesi ayrıca Pelin Karahan ve Bedri Güntay‘ın kira bedeli konusunda da kendilerini mağdur ettiklerini belirterek üç icra takibi ve iki dava açtıklarını ifade etti.

Öztürk ailesi satışa koydukları evlerinin Vildan Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın muhtemel müşterilere göstermediklerini ve “satılıktır” tabelası asılmasına izin vermediklerini de belirtti.

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'3 YILLIK KİRAYI PEŞİN ÖDEDİK'

Bedri Güntay ise “Biz eve taşındığımızda zaten 3 yıllık kirayı peşin ödedik. Evi satın alma niyetiyle oturduğumuz için de içine 500 bin dolar masraf yapmıştık. Daha sonra ev sahibi 2 kat fiyat artışı teklifimizi enflasyon artışını öne sürerek kabul etmedi. 4 kat artış istedi. Evi satmak için başta istediği rakamı da korkunç bir rakama çıkardı. Elimizden gelen iyi niyeti gösterdik ama aynı tavrı görmedik. Zaten ev arıyoruz, çıkacağız” dedi.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Pelin Karahan bedri güntay
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