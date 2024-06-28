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18 yıldır dizideydi... Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.06.2024 15:07
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Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar cuma akşamları izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. 680. bölümüyle sezon finali yapacak olan fenomen dizi 19'ncu sezonu için de İnanoğlu ailesiyle anlaştı. Ancak dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

18 yıldır dizideydi... Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık

Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 19'ncu sezonu için anlaşmaya vardı. Dizinin yeni sezonunu da D Media'nın çekmesi konusunda İnanoğlu ailesiyle anlaşıldı.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Şevket Çoruh'un başrollerini paylaştığı diziden beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.

arka sokaklar

AYRILIĞI BÖYLE DUYURDU

Dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz diziye veda ettiğini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

orhan oğuz

Orhan Oğuz; 'Kamuya! 18 yıl yönettiğim Arka Sokaklar dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Express


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