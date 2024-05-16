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168 milyon dolarlık bütçeyle çekildi! Furiosa: Bir Mad Max Destanı dakikalarca alkışlandı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.05.2024 11:20
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Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth'ün başrolünde olduğu Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmi Cannes'ı salladı. Efsane yönetmen George Miller imzası taşıyan ve 168 milyon dolarlık bütçeye sahip film 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

168 milyon dolarlık bütçeyle çekildi! Furiosa: Bir Mad Max Destanı dakikalarca alkışlandı

George Miller'ın bir kez daha yönetmen koltuğuna geçtiği Furiosa: Bir Mad Max Destanı filminde Anya Taylor-Joy, Charlize Theron'un "Mad Max: Fury Road" filmindeki Furiosa karakterinin daha genç bir versiyonunu canlandırıyor.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı (Furiosa: A Mad Max Saga) dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yaptı.

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Festivalin en çok merak edilen filmlerinden biri olan yapım, 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Filmin başrol oyuncularından Chris Hemsworth'ün gözlerinin dolduğu anlar kameralara yansıdı.

168 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen filmin çok beğenildiği ve izleyenlerin yönetmeni tebrik ettiği belirtildi. 6 Oscar ödülü Mad Max: Fury Road'un öncesini anlatan Furiosa: Bir Mad Max Destanı, ülkemizde 24 Mayıs'ta vizyona girecek.

Fransa'da düzenlenen prömiyere filmin başrol oyuncuları ve yönetmen George Miller katıldı.

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Anya Taylor-Joy
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