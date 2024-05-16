168 milyon dolarlık bütçeyle çekildi! Furiosa: Bir Mad Max Destanı dakikalarca alkışlandı

George Miller'ın bir kez daha yönetmen koltuğuna geçtiği Furiosa: Bir Mad Max Destanı filminde Anya Taylor-Joy, Charlize Theron'un "Mad Max: Fury Road" filmindeki Furiosa karakterinin daha genç bir versiyonunu canlandırıyor.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı (Furiosa: A Mad Max Saga) dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yaptı.

Festivalin en çok merak edilen filmlerinden biri olan yapım, 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Filmin başrol oyuncularından Chris Hemsworth'ün gözlerinin dolduğu anlar kameralara yansıdı.

168 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen filmin çok beğenildiği ve izleyenlerin yönetmeni tebrik ettiği belirtildi. 6 Oscar ödülü Mad Max: Fury Road'un öncesini anlatan Furiosa: Bir Mad Max Destanı, ülkemizde 24 Mayıs'ta vizyona girecek.

Fransa'da düzenlenen prömiyere filmin başrol oyuncuları ve yönetmen George Miller katıldı.

Anya Taylor-Joy, Dior imzalı straplez elbisesiyle göz kamaştırdı.







