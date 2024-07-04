Burcu Kıratlı'ya bomba partner! Arka Sokaklar'ın yıldızı ile başrolü paylaşacak

Burcu Kıratlı yönetmenliğini Hasan Doğan’ın yapacağı “Aşk Sokakta” filmi için yakında kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

PARTNERİ BELLİ OLDU

Juli Sanat imzalı filmde Kıratlı’nın partneri ise Arka Sokaklar dizisinin Komiser Kadir'i Hasan Denizyaran oldu. Son olarak “Yalnız Kurt”, “Kapı” ve “Arka Sokaklar” dizilerinde rol alan genç oyuncu filmde “Rüzgar” rolüne hayat verecek.

Didim‘in doğal güzelliğinde çekilecek filmde evleneceği gün büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İdil ile Rüzgâr'ın etkileyici hikâyesi ele alınıyor. Filmin senaryosunu Afa P. Hasani kaleme aldı.





