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  2. Burcu Kıratlı'ya bomba partner! Arka Sokaklar'ın yıldızı ile başrolü paylaşacak

Burcu Kıratlı'ya bomba partner! Arka Sokaklar'ın yıldızı ile başrolü paylaşacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.07.2024 16:35
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Elde Var Hayat, Diriliş Ertuğrul, Aşk ve Mavi, Yıldızlar Bana Uzak gibi birçok projede yer alan Burcu Kıratlı uzun zaman sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Juli Yapım'ın "Aşk Sokakta" filminin kadın başrolü olan Kıratlı'nın partneri sonunda belli oldu. Arka Sokaklar'ın yıldızı ile başrolü paylaşacak...

Burcu Kıratlı'ya bomba partner! Arka Sokaklar'ın yıldızı ile başrolü paylaşacak

Burcu Kıratlı yönetmenliğini Hasan Doğan’ın yapacağı “Aşk Sokakta” filmi için yakında kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

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PARTNERİ BELLİ OLDU

Juli Sanat imzalı filmde Kıratlı’nın partneri ise Arka Sokaklar dizisinin Komiser Kadir'i Hasan Denizyaran oldu. Son olarak “Yalnız Kurt”, “Kapı” ve “Arka Sokaklar” dizilerinde rol alan genç oyuncu filmde “Rüzgar” rolüne hayat verecek.

hasan deniz yaran

Didim‘in doğal güzelliğinde çekilecek filmde evleneceği gün büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İdil ile Rüzgâr'ın etkileyici hikâyesi ele alınıyor. Filmin senaryosunu Afa P. Hasani kaleme aldı.

Express


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Burcu Kıratlı Hasan Denizyaran arka sokaklar
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